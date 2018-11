Rait Sohlin ehk Soku, üks Revalsi kolmest solistist, rääkis, et bänd on varemgi Rakveres esinenud ning siin on neid alati hästi vastu võetud. "Buena Vista Sofa Club on väga kihvt koht ja loodame, et ka rahvas sai vähemalt sama kõva elamuse kui meie," sõnas ta ning lisas, et kindlasti on ansamblil plaanis Buena Vistasse tagasi tulla.