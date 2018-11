Noortele sporditegijatele anti Kadrinas tuge

Kaks korda aastas kogunev fondi komisjon otsustas sügisvoorus rahuldada kõik 21 taotlust kogusummas 3620 eurot, mis on senise ajaloo suurim rahaeraldis. Kokku on kahe aasta jooksul toetatud 33 noorsportlast, kelle vahel on jagatud üle 13 000 euro. Kadrina Noorsportlaste Fondi asutaja on kohalik ettevõtja Kaul Augasmägi.