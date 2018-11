Tapa on hüppelaud kaitseväe tippu

Luik lausus, et kolonel Palm on ohvitser, kes on saanud mitmekülgse kogemuse nii Eestis, rahvusvahelises teenistuses kui ka operatsioonidel, ning kõikjal on ta ennast näidanud võimeka, asjatundja ja tugeva juhina. “Eriti tahaksin esile tõsta kolonel Palmi tegevust 1. jalaväebrigaadi ülemana, kus tema ees seisis keeruline ülesanne integreerida Eestis paiknev NATO liitlaste pataljon meie jalaväebrigaadi koosseisu. Ta sai sellega suurepäraselt hakkama,” ütles Luik.