Rändeküsimus tõi tüli majja  

Ränderaamistiku toetamise küsimuses valitsuses opositsioonis oleva Isamaa esindaja riigikogus Marko Pomerants märkis niisuguse käitumise kohta, et kui varem püüdis Jüri Ratase juhitud valitsus riigikogust mööda minna, siis praeguse käitumisega püütakse mööda minna ka juba valitsusest endast. “Normaalne see igal juhul pole,” sõnas Pomerants.

Riigikogu liige lisas, et eelnõu algatamise õigus on sotsidel igal juhul, Isamaa on aga tema sõnul ränderaamistikuga ühinemise vastu. Pomerants ütles, et on ÜRO ränderaamistiku läbi lugenud ja ei kiida seda heaks.