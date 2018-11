Suurettevõte kinkis kossupoistele varustust

Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe ütles, et spordikooli noorkorvpallureid otsustati toetada, sest noored, tervis ja sportimisharjumused on ettevõtte jaoks olulised.

"Tegu on meie enda kandi poistega, kes võtavad asja tõsiselt ja on saavutanud ka märkimisväärseid tulemusi. Loodame, et ühtne vorm ja riietus tugevdab nende meeskonnatunnet, toetab poiste arengut ja teed järgmiste võitudeni," lausus Siiri Lahe.