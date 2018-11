Teisipäeval, 27. novembril algusega kell 17 toimub Lääne-Virumaa keskraamatukogus teabepäev “Jalgade hooldus ja jalaravi”. Üheks lektoriks on Rakvere haigla jalaravi kabinetis töötav Ivika Meekler, kel on jalaravi sertifikaat.

Jalaravi kabinetis inimesi abistava jalaravi õe poole pöördutakse kõige enam seenhaiguses küüntega, aga muret teevad ka sissekasvanud küüned, konnasilmad, nahapaksendid, soolatüükad. Spetsiaalset tuge vajavad diabeetikud, kes käivad regulaarselt jalakontrollis. Jalgadega on probleeme igas eas inimestel, siiani on kõige noorem abivajaja olnud neljaaastane, aga tema vajas tegelikult lasteortopeedi nõu, kõige vanem patsient on olnud 93-aastane vanahärra, kes seni aeg-ajalt konsultatsioonil käib.