Kas politseipensionärid toovad kriisi majja?

Novembri alguses tähistas politsei 100. aastapäeva ja riigi politseijuht Elmar Vaher oli sunnitud tõdema, et korravalvurid sisenevad kriisiaega. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri avaldus oli tingitud asjaolust, et lähiaastatel täitub umbes 900 politseinikul nõutav staaž ja nad võivad minna välja teenitud eripensionile. Politseinike arv ei ole aga praegugi teab mis suur ja paar aastat tagasi tunnistas Vaher, et ressursi puudusel politsei kõiki kuritegusid uurida ei saa.