Palms hoiab Euroopas jätkuvalt esikohta  

Palmse Mehaanikakoja käive kasvas 2017. aastal 10 protsenti, kõik märgid näitavad, et vähemalt sama juhtub tänavu. Ligi 60 töötajaga ettevõte on jätkuvalt oma sissetallatud ja edukal rajal, olles Euroopa suurim metsaveohaagiste tootja.

1992. aastal Anti ja Aadu Puusepa asutatud ettevõte jätkab stabiilset arengut, investeerides nii uutesse seadmetesse kui ka tooteportfelli. Nii näiteks saavad metsaveo­haagised värvkatte tootmisliinil, mis maksis ligemale kolm miljonit eurot ja millel analoog Eestis puudub. Tootearenduse järele – seda valdkonda juhib omanik ja juhataja Anti Puusepp ise – on muu hulgas ootamatu hädavajadus juba seetõttu, et konkurendid kipuvad Palmsi kaubamärki kandvaid haagiseid kopeerima, otse öeldes tegelevad piraatlusega. “Sellele murele on lihtne lahendus,” lausus Palmse Mehaanikakoda OÜ müügijuht Taavi Lust muiates. “Me ei kuluta aega piraatidega vaidlemisele, vaid keskendume uutele lahendustele. Tootearenduse puhul on kuldaväärt meie paljude klientide tagasiside. Metsamasinate operaatorid hindavad tõstuki ja käru puhul nii nende efektiivsust kui ka kasutusmugavust, läbimõeldud lahendusi ning vastupidavust. Just seda Palmsi metsamasin neile pakubki.”