Vinni-Pajusti gümnaasiumis kooliteed alustanud Pajusti tüdrukul oli valida judotrenni ja ujumise vahel. Judo talle ei istunud ning ta hakkas ujumis­trennis käima. Algus läks vaevaliselt ja praegugi ei tunne noor naine end vees just kalana. Treeneri soovitusel tegi Kaidi triatloniga tutvust ning praeguseks on see talle töö ja elustiil. Lapsena tahtis Kaidi aga hoopis loomaarstiks saada.