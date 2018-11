Sauel olid ruumid küll väga head, kuid need müüdi maha ja saadi isegi odavamalt ostetud poole suurem pind Rakvere külje all. “Siin oli ka piisavalt tööjõudu, mida tollasel buumiajal Tallinnas ja lähiümbruses nappis,” meenutas Prodel. Samuti olid lähedal olemas ujuvkaide ehitamiseks vajaliku betooni, metalli ja puidu tarnijad. “Emotsionaalne põhjus oli ehk see, et mu abikaasa on Rakverest pärit,” lisas Andry Prodel.