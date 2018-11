Liukivi hoidjad pälvisid tunnustuse

Tunnustuse pälvivad ka Salla Liukivi eestkostjad perekond Lankots ja külavanem Hando Kuntro. Lugematud põlvkonnad pereemasid on käinud Liukivilt lapseõnne saamas ning lugematud lapsed ja vanemadki inimesed on seal liueldes rõõmu kogenud.

Pärt-Jaagul elav perekond Lankots ja Hando Kuntro on paigaldanud kivi juurde teabestendi ning on hoolitsenud, et kivini viiv rada oleks viidaga ja ikka avatud. Kodukandi pärandit väärtustades on nad eeskujuks kõigile Eesti inimestele.