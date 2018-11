Rakvere tahab seinamaalingud valgustada

Võrno rääkis, et uued maalitud fassaadid on väga nüüdisaegsed ning nende kallale pole tehnikaga võimalik minna.

Töö on alanud ning esimesed kavandid on Võrnol valmis. Millal valgustid paika saavad ja lambid põlema hakkavad, on tema sõnul praegu veel vara öelda.