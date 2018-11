Milline neist on tänavune aasta toode?  

Kodumaisest toorainest tehtud Eesti esimene traditsiooniline salaami valmib Matsimoka kvaliteetlihapoes kohapeal spetsiaalsetes kliimakappides, mille on välja töötanud Itaalia traditsiooniliste lihatoodete maailma üks tunnustatumaid tippspetsialiste doktor Alessandro Cuomo. Toote valmimise aeg on kaks nädalat ja seetõttu on kogused piiratud. Salaami valmistamist käisid Matsimoka meistrid õppimas Itaalia parimatelt salaamivalmistajatelt. Traditsioonilise salaami valmistamisoskust peetakse lihakultuuri tipptasemeks.