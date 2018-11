Lääne-Virumaa mõjukate top 25  

Lääne-Virumaal on kaheksa omavalitsust. Mõjukate edetabeli koostamiseks saatis Virumaa Teataja küsimustiku igale kohalikule rahvasaadikule ning valla- ja linnajuhile. Selleks et valikut lihtsustada, reastas Virumaa Teataja toimetus üheksakümmend nime, kes toimetuse meelest vastavad enim mõjukuse eelmainitud kriteeriumitele. Samas jäi rahvasaadikuile vabadus lisada nimekirja nende inimeste nimesid, kes väärivad esiletõstmist. Tasub märkida, et aktiivseimad kaasalööjad olid just väiksemate omavalitsuste ning maapiirkondade esindajad.