Miks mitte? Elluastujaid püütakse raamist välja tõugata

Tüdruk – matemaatik ja räppar. Naissoost rekajuht või hoopis meessekretär? Veidi kummaline? Või ei? Ehkki tundub, et noored on avatumad kui iial varem, on Euroopa Komisjon suunanud raha ja energiat sellesse, et kivinenud arusaamu õpilaste seas murendada.