Aleksander Reineberg ja Marika Pevgonen

Tunnustatakse külaelu edendamise eest. Reineberg ja Pevgonen on juba paarkümmend aastat Aasperes külapoodi pidanud ja hoolimata kaubanduses valitsevast ülitihedast konkurentsist on väike kauplus püsima jäänud. Pisikesele kohale on oma poe olemasolu väga oluline, kuid kindlasti pole poepidamine kerge. Oma pood pakub aga külaelanikele kindlasti suuremat valikut kui kaubabuss. Kuigi kaupluse ülalpidamine pole lihtne, ei ole poepidajad loobumismõtteid mõlgutanud.