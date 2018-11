Käibe top 50 (2017)

Mullust käibe edetabelit juhtiv osaühing Kasperwiki Laevaomanikud on kütuseärimees Heiti Häälele kuuluv ja Käsmus registreeritud firma, mis tegeleb peamiselt veonduse ja laondusega. Tegemist on siiski mitme ettevõtte konsolideeritud käibega, Kasperwiki Laevaomanike käive oli mullu 1 920 914 eurot, tänavune käibeprognoos on aga 22 miljoni euro kanti. HKScan Estonia hõlmab lisaks Rakvere lihakombinaadile Talleggi linnukasvandusi ja Tabasalu lihatööstust, kauplusekettide puhul lähevad aga arvesse kõik kauplused üle Eesti. Tänavune käibe edetabel tõotab mullusega võrreldes üldse päris palju muutusi, sest üsna mitu ettevõtet on käivet oluliselt suurendamas. Nii oli näiteks osaühingu Lisako tänavuse teise kvartali käive enam kui pool mullusest aastakäibest, märkimisväärset käibekasvu võib ennustada ka mitme teise ettevõtte puhul.