Mardisandid Itaaliast tulid härja ja saatusega

Eesti folkloorinõukogu tegevjuht Monika Tomingas ütles, et eesti mardikommetes ja itaalia karnevalikommetes leidub nii sarnast kui ka erinevat. “Sarnast on nii palju, et me mõlemad kostümeerime ennast ja läbi tegevuse peletame eemale kurje vaime. Neil on suured kellad küljes, mis aitavad seda teha. Meil on mitmesugused laulud ja head sõnad. Samuti küsime mõlemad almusi. Neil on selleks tegelane Filonzana, kes ketrab inimeste elulõnga ning küsib neilt lonksukese juua ja ampsu süüa. Samuti kostitavad pealtvaatajad vahel väsinud härgasid,” selgitas ta.