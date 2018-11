Kolumn: migratsiooni algus  

Aga mulle ei ole see tähtsaim mõtteaine, mõtlen hoopis Ameerika põliselanike saatusest. Neid on võrreldes valgete migrantide ja nende järeltulijatega USA-sse jäänud sada korda vähem. Oma maa käekäigu üle nad suuresti ei otsusta, vaevaliselt on kujunenud nende keelte ja kommete saatus. Uhkus on neile küll jäänud ja uuemal ajal aktiviseerub kogukonnaelu, isegi ametlike institutsioonide suhtumine põliselanikesse on hakanud muutuma. Aga minna on veel pikk tee.