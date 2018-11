10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kordumatut mehisust võitluses fašismiga Suure Isamaasõja ajal näitasid endised partisanid ja luurajad kõikjal vaenlase poolt okupeeritud territooriumil. Need kangelaslikkuse episoodid väärivad mäletamist ja jäädvustamist. Kuni käesoleva ajani ilmneb meie kartmatute partisanide ja luurajate uusi, seniteadmatuid lahingulugusid, nende üksikasju ja isegi kangelastegusid. Meie noored uurivad suure huviga Suure Isamaasõja ajalugu. Neil on selleks mitmesuguseid võimalusi, nagu raamatud, filmid, teatrietendused ja arhiividokumendid. Kahtlemata saab kõige huvitavamaid materjale nendelt, kes neist operatsioonidest ise osa võtsid. Käesoleva kuu alguses loodi Suure Isamaasõja ajaloo uurimise Rakvere rajoonikomisjoni juurde endiste partisanide ja luurajate sektsioon. Sektsiooni tähtsamateks ülesanneteks on endiste partisanide ja luurajate koondamine sektsiooni liikmeteks, lahingupäevade mälestuste jäädvustamine ja kogumine, langenud partisanide ning luurajate matmispaikade väljaselgitamine, sektsiooni liikmete mälestustega esinemiste korraldamine jne. Kõiki endisi partisane ja luurajaid, kes elavad Rakvere rajoonis, palutakse endast teatada. Sektsioon ootab kirju endistelt partisanidelt ja luurajatelt, kes ei saanud osa võtta asutamiskoosolekust.

10 aastat tagasi

Kokku oli OÜ Jaotusvõrk Jõhvi juhtimiskeskuse juhataja Valter Tenderi sõnul rivist väljas 26 kõrgepingeliini. Mitmel pool tegi torm palju kahju ja murdis maha koguni üle kilomeetri maste. Lisaks maapiirkondadele oli näiteks Kukeküla linnaosa Rakveres kella kaheni elektrita. Et esmajärjekorras taastatakse need liinid, millest sõltuvad suurem hulk majapidamisi, laudad või tööstus, peavad üksikud talud kannatust varuma. Tenderi sõnul ei pruugi elektriühendus maapiirkonnas taastuda veel tänagi, kuigi brigaadid töötavad kogu võimsusega. “Väga halvas seisus on Käsmu, kus on praktiliselt igal pool liinid maas,” tõi Tender näite kohast, kus ehk tänase päevaga kõiki töid teha ei jõuta. Eile õhtul takistasid töid endiselt ka koristamata teed. Nii hullu olukorda kui praegu Valter Tender viimaste aastate jooksul ei mäletagi. Pühapäeval oli vooluta ka praktiliselt pool Rakvere linna.