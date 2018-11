Teet Suure kuuseideed on hinnas nii Kärdlas kui ka Tõrvas

“Loodav jõulupuu sümboliseerib Hiiumaa perekonda, kelle juured ulatuvad kaugele, kuid on alguse saanud meie armsal Hiiumaal,” selgitas vallavanem Reili Rand.

Taiese autorid on Lääne-Virumaa kunstnikud Hando Kuntro ja Piret Smagar. Hiidlased said inspiratsiooni Rakverele kuulsust toonud omanäolistest jõuluinstallatsioonidest ning nende autor Teet Suur on samuti Kärdla selleaastase jõulupuu lahendusele oma ideedega kaasa aidanud.