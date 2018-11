Keskerakond avalikustas oma kandidaadid riigikogu valimisteks Lääne-Virumaal

Valimisnimekirja esinumber on Siret Kotka-Repinski. Lisaks temale lähevad valijate hääli püüdma Toomas Väinaste, Triin Varek, Maksim Butšenkov, Jelena Fjodorova, Hans Kruusamägi ning Jaan Männik.

“Eesmärk on ikka selline, et keegi meist saaks valimisringkonnast otsemandaadi,” lausus praegune riigikogulane Toomas Väinaste.

Siret Kotka-Repinski võttis esimese asjana jutuks tasuta ühistranspordi. “Lääne-Virumaal ei kehti veel tasuta ühistransport,” tõdes ta. “Meie üks eesmärkidest on, et see hakkaks kehtima. Õiglane riik seisab selle eest!”