Esmaspäeval asutakse püstitama kuuske ja jõuluküla

Teada on, et esmaspäeva hommikul suundutakse kuuse järele Rakvere läheduses asuvale riigimetsa majandamise keskuse alale. Lisaks tuuakse samal päeval Keskväljakule Rakvere ametikoolis valminud puidust majakesed. Esimeseks advendiks on seega kogu silmailu keset platsi olemas.