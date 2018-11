Kaugkütte hinda tõstavad kallinenud maagaas ja kortermajade renoveerimine  

Kaugkütte hind Lääne-Virumaal on püsinud pikka aega stabiilne, sõltudes põhiliselt maagaasi kui peamise kütteallika turuhinnast. Kuna aga maagaasi hind on viimasel poolaastal kiiresti tõusnud, ootab hinnatõus ka paljusid kaugküttekliente. Rakvere võrgupiirkonna klientidel seisab ees hinnatõus ka seetõttu, et kortermajade uuendamine on alla viinud soojafirma müügikäibe.