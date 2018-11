Vaade: hariliku kuuse salajane juhtum  

Neil päevil on mul tunne, et Rakvere linnavalitsus valmistub Kuule lennutama mehitamata kosmoselaeva. Aga midagi nii ajaloolist ei toimu, lihtsalt Rakvere Keskväljakule kerkivad jõulukuusk ja -küla. Saladus on olnud aga nii suur, et info jagamine kuuse küsimuses on olnud lausa kapolikult salastatud.