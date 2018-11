Volikogudes on alanud eelarveaeg  

Investeeringute vallas püüti küll omi tahtmisi peale suruda, aga kuna on tavapärane, et eelkäijad hoolitsevad, et valimiste ajaks saaks palju “häältekogumisobjekte” valmis, oli valla rahakott uute tulijate ees tavapärasest kõhnem.

Sõna “investeering” on hakatud kasutama eksitavalt. Investeering on kasu või kindla eesmärgi saavutamiseks tehtav pikaajaline kapitalimahutus. Kadrina puhul seab allakirjutanu esikohale elanike arvu suurendamise programmi, kooli renoveerimise ja tervisekeskuse ehitamise ehk põhieesmärkideks on tulubaasi suurendamine ning panustamine haridusse ja tervisesse. Valimisliit Puhas Kadrina on tõsiselt arutamas, otsimas ja vaidlemas, et sättida pingeritta tegevused, mis teeks haldusreformi käigus väikseks jäänud valla taas suureks. Sama teevad meie partnerid.