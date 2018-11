Rakvere saab õnneliku saatusega kuuse  

Kullenga taimla tööjuht Anneli Laigu rääkis, et puude kännud juuriti välja ja lükati vallidesse kokku, kuid kännuvallides hakkasid looduslikult kasvama puud. “Kui seemlat 1971. aastal rajama hakati ja hiljem vall buldooseriga siledaks lükati, otsustati ainsa puuna jätta kasvama just see kaunis kuusk,” jutustas Laigu.