Eino Vaher krooniti taas tavamalemeistriks

Laupäeval Rakveres peetud meistrivõistluste viimase vooru järel sai selgeks, et Vaher on kaheksa punktiga maakonna meister. Kalev Pagar võitis seitsme punktiga hõbemedali ja pjedestaali kolmandale astmele jõudis 5,5 punkti kogunud Edik Videvik.

“No nii läks,” ütles malemeister tagasihoidlikult. “Üllar Hermlin ei võtnud osa. Tema mängib kiir- ja välkmalet,” selgitas ta ning nentis, et kiir- ja välkmales kipub just Hermlin rohkem võitma. “Mulle meeldib tavamale. See on klassikaline. See sobib mulle, ma ei teagi, miks,” lausus Vaher.