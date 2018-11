Eestis tuvastati uus ohtlik kartulikahjustaja

Ohtlik taimekahjustaja valkjas kartuli-kiduuss avastati plaanilise järelevalve käigus võetud mulla- proovist. Kartuli-kiduuss (Globodera pallida) on ohtlik ümaruss ehk nematood, kelle sissetoomine ja levitamine on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides keelatud.

Eestis on varem avastatud kollast kartuli-kiduussi (Globodera rostochiensis). Kollane ja valkjas kartuli-kiduuss on mõlemad kantud ohtlike taimekahjustajate nimekirja. Ussi valmik on pisike, vähem kui millimeetri pikkune nematood. Kahjustaja suudab eluvõimelisena püsida mullas 10–20 aastat.