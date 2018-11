Tapa volikogu tõstis Tamsalu kandis lasteaiatasu

1. jaanuarist on Tapa valla lasteaedades lapsevanema makstav osalustasu 30 eurot. Kui perest käib lasteaias kaks last, siis teise lapse puhul on see 20 eurot. Kui aga samast perest käib lasteaias enam kui kaks last, on osalustasu kokku ikka 50 eurot.