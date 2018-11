Sõmeru põhikooli poistel on tahtmist, indu ja potentsiaali rohkem kui küll. Sel aastal viis koolinoorte CADroboticsilt just 14-aastane Hannes Holm koju kaks diplomit. Tal tuli suurepäraselt välja roboti ehitamine ja slaalomiraja läbimine, hästi suutis ta juhtida robotit ka mööda joont. Temast kaks aastat noorem Kairo jäi napilt auhinnata. “Vend on minust parem,” tunnistas 12-aastane väikevend. “Natukene,” hindas seepeale Hannes Holm. Ta lisas, et mõnes mängus võib juhtuda, et nad on isegi võrdsed.