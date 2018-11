Virulased kergitasid Kärdlasse kännukuuse

Jõulupuu sümboliseerib perekonda, kelle järelpõlvi võib elu olla viinud kodusaarest kaugele, aga kelle juured on Hiiumaal. Hiidlased said inspiratsiooni Rakverele kuulsust toonud omanäolistest jõuluinstallatsioonidest ning küsisid nõu nende autorilt Teet Suurelt. Kunstnik käis korra Kärdlas Hiiumaa vallavalitsuses võimalusi arutamas ja pakkus välja, et kohalikuks taaskasutatavaks materjaliks võiksid olla kännud. “Jutuks see jäigi. Rohkem ma sellega pole tegelnud. Minu soovitus piirdus materjaliga. Valmiva teose idee ja teostus on otsast lõpuni Hando Kuntro ja Piret Smagari looming,” rõhutas Teet Suur.