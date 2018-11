Poliitikud hakkavad muuseumigiidideks

Virumaa Muuseumide juht Ants Leemets ütles, et Rõivas teeb rahvale tuuri 2. detsembril kell 13 Rehbinderi majas ja sellel osalemine on tasuta. Leemetsa sõnul on giiditööle lubanud tulla ka sotsiaaldemokraat Indrek Saar ja Isamaa esindaja Marko Pomerants, teiste erakondadega pole veel kokkuleppeid sõlmitud.