Kuidas samm-sammult paroolikaardist loobuda?

Kui teil pole nutitelefoni

Kui teil ei ole nutitelefoni ja kasutate ainult internetipanka, siis soovitame valida ID-kaardi või PIN-kalkulaatori. ID-kaardiga panka sisenedes on vaja ID-kaardi lugerit (kasutajatunnus on sama kui paroolikaardil). Lisaks tasub jälgida, et ID-kaardi sertifikaadid oleks uuendatud, vastasel juhul ei saa internetipanka ega muid e-teenuseid kasutada.

Kui teil on nutitelefon

Nutiseadme kasutajale on parim valik Smart-ID. Mobiilirakenduse saab iseseisvalt nutiseadmesse alla laadida ning see on tasuta. Smart-ID-d on lihtne kasutada ka algajal nutiseadme kasutajal. Rakendust on lihtne aktiveerida, tuleb vaid järgida juhiseid. Kui teil ei õnnestu mingil põhjusel Smart-ID registreerimist siiski lõpuni viia, julgustame paluma lähedaste abi. Smart-ID-d saab vormistada ka pangakontoris. Kaasa tuleb võtta ID-kaart ja veenduge, et selle paroolid on teil meeles.