Juhtkiri: vaikne kena kohakene

Rakvere linn tellis mürauuringu nii nagu paljud teised linnad. Seadus on ette näinud korra, et omavalitsus uurib teatud aja tagant, kuidas on piirkonnas müraga, ja teeb sellest omad järeldused. Iseenesest hea, kui elanike heaolu peale mõeldakse. Miinuseks on aga see, et mürakaart, millega tegelikult suurt midagi peale hakata ei ole, maksab päris palju.