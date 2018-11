Repliik: päkapikud tahavad elada

Mina ei usu ühtegi jumalat, pigem toda punase mantliga taati ja päkapikke. Aga enam ei ole pühad jumalad ega too juudipoiss, kes aasta lõpu eel sündinud olevat, ja ei ole pühad ka päkapikud. Pühamast püham on mammona kummardamine. Ostke juudipoisi nimel ja tema auks, ostke, et päkapikud saaksid surra. Ostke seda saasta, millest poeletid lookas.