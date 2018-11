Rakveres Näituse tänava lõpus asuvad endise kalakombinaadi hooned on uue omaniku leidnud ja territooriumil käib korrastustöö.

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap ütles, et lammutatakse mõned väga amortiseerunud hooned ja aetakse kinni ohtlikud augud. Need majad, mis on korralikumad, aga renoveeritakse.