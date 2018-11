Elanikelt küsitakse arvamust raha kohta

Väike-Maarja vallavalitsus ootab elanikelt tagasisidet ja ideid kaasava eelarve rakendamiseks 1. detsembrist kuni 3. jaanuarini. Paremate ettepanekute väljaselgitamiseks korraldatakse elanike hulgas hääletus. Suurimat toetust pälvivate ideede elluviimiseks on eelarves kasutada 15 000 eurot.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles, et kaasava eelarve rakendamine on vajalik, et tekiks terviklikum pilt vallarahva vajadustest.