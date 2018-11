Juhtkiri: need igavesed tabelid  

Aga mida me siis nendest tabelitest teada saame? Midagi kindlasti. Kas koolijuhid teevad neist oma järeldused, ei oska öelda. Lapsevanemat võivad taolised pingeread kõnetada ja kooli valikul teataval määral mõjutada. Nii palju, kui saab mõjutada.

Rakvere linnas määrab kooliteed alustavale lapsele kooli Arno, maakonnas mujal pannakse laps ikka võimalikult kodulähedasse kooli. Ei hakka ükski Rakkes elav vanem oma last hommikuti Rakvere reaalgümnaasiumisse sõidutama.

Aga tabelitega on alati ka üksjagu segadust. Näiteks ei kajastu seal õpilaste tulemused siis, kui eksamisooritajaid on alla viie. Nii juhtus, et tänavu maakonnas tublimaks tõusnud Väike-Maarja gümnaasium ei jõudnud mullu üldse suurde tabelisse.

Põhjus, miks väga väikese eksaminandide arvuga kooli tulemust ei kajastata, seisneb selles, et siis võib osutuda võimalikuks konkreetsete õpilaste eksamitulemustele jälile saada.

Kindlasti tekitavad aga tabelid igal aastal paraja stressi õpetajatele, kelle õpetatavas aines riigieksameid korraldatakse. Võimalik, et mõni neist on endale aastatega paksu naha kasvatanud, tundlikumad ajavad aga näpuga rida ja ohkavad, kui kool polegi esiviiekümne sekka sattunud. Kas on kehva tööd tehtud? Võibolla.

Aga tuleb ka meeles pidada, et õpetajad teevad tööd tellija materjalist, kui kõige otsesemalt väljendada. On õnn sattuda õpetajaks sellisele klassile, kuhu loodusliku valiku tulemusena juba piisavalt palju helgeid päid kokku on sattunud. Kui nii hästi ei lähe, tuleb leppida tabelis viletsama positsiooniga.