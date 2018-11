Paraku valavad ka pangad õli tulle. Inimesed on kokku puutunud olukordadega, kus isegi rohkem kui keskmist Eesti palka teenivad pered ei ole saanud eluasemelaenu. Pangad on keeldunud laenu andmast, vastates, et “me ei saa teile laenu anda, sest teil on liiga palju lapsi”.