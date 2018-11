Ebaseaduslik raie Lahemaal leidis kinnitust

Esimene kahtlustus puudutas harvendusraie teatisega alale tekitatud lageraieala. Inspektsiooni sõnul on eraldisel jäetud kavandatud ülepinnaline harvendusraie tegemata, aga raiutud on maantee ääres hinnanguliselt 70 meetri pikkuselt ja kuni seitsme meetri laiuselt lage ala, kus tõenäoliselt on olnud metsamaterjali laoplats. Keskkonnainspektsiooni esmase hinnangu kohaselt on tegemist õigusrikkumisega.