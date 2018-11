Läbi aegade parim väravakütt lõpetab karjääri

Rakvere JK Tarvas pressis temast pärast seda veel välja 33 liigamängu ja kaheksa väravat. See nihutas tema saldo Rakvere esivõistkondade eest 275 liigakohtumiseni ja 143 liigaväravani.

Akimov tõdes, et tänavune hooaeg oli talle raske. “Ei jätku teravust, kiirust. Noortega on juba raske mängida,” nentis ta. Oma Tarva-karjääri kõige meeldejäävamaks mänguks peab Akimov üleminekumänge 2007. aastal, mil Rakvere punt esimest korda esiliigasse pääses. “Kodus kaotasime 2:1 Saaremaale. Sõitsime saarele ja seal võitsime 3:2,” kõneles legend, kellel on 2013. aastast eredalt meeles üle enda löödud värav.