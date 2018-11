Ühe juhtiva poksiriigi poksimatše hindama kutsutud endine Tapa Poksiklubi treener ja eestvedaja tunnistas, et nii kõrgetasemelisi lahinguid igal pool ei näe. Näiteks osales Kasahstani parimate mõõduvõtul Aktaus nii maailmameistrivõistluste medalimehi kui ka olümpial pjedestaalile jõudnud poksijaid. “Ühtegi lihtsat matši seal ei olnud,” märkis ta. Selles Sise-Aasia riigis on spordimehed au sees ja professionaalse poksijana on võimalik lahedalt ära elada.