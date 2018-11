Innove koondab teenuseid  

Kristiina Ojamets, SA Innove kommunikatsioonispetsialist, rääkis, et Rajaleidja jätkab õppenõustamisteenuste arendamise ja osutamisega. “Innove Rajaleidja on noortele suunatud karjääriteenuseid edukalt arendanud aastaid ning nüüd antakse teatepulk edasi Eesti Töötukassale, et teenuse arendus ja osutamine riigi seisukohast optimeerida. Sellega seoses muutuvad Innove Rajaleidjas töötavate spetsialistide arv, juhtimisstruktuur ning mõnel juhul tööruumid ja nõustamisele registreerumise võimalused,” rääkis Oja­mets.