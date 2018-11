Rakvere linn on lubamatult pime  

Taamal sirab Vaala keskus ja sealt edasi riigimaantee Sõmeru suunas. Vasakus servas on korralikult valgustatud kergliiklustee. Üksikud valged täpid tähistavad aga Rakvere linna tänavatel sõitvaid autosid.

Rakvere Vaala keskuse ümbruse tänavad on pimedad nagu ööd, kui tsiteerida klassikuid. Linnapea Marko Torm võtab kriitika omaks ja tunnistab, et halva valgustuse ning kehva liikluskorraldusega piirkondi on Rakveres teisigi.