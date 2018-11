Svirgsdeni lood: lollid ja statistika

Olen mõelnud. Mitu korda. Et kas on olemas riigil statistika. Mitu lollpead meil on? Kindlasti on olemas statistika selle kohta, kui palju kulub kempsupaberit ja hambatikke elaniku kohta. Või mitu korda sõidab üks inime bussiga. Ja mitu meetrit ta sõidab, on ka teada.