Kultuurikiri: kohtume trammil!

Mäletan hästi oma elu esimest balletietendust, kõigile tuntud lugu Lumivalgekesest ja seitsmest pöialpoisist. Lihtne süžee, algkooliealisele igati arusaadav. Ballett “Tramm nimega Iha” oli aga hoopis teist laadi tükk: keha abil anti edasi sügav ja kirglik emotsioon, ilma sõnadeta väljendati viha ja kurbust, rõõmu ja õnnetunnet. Balletiartistid on meisterlikud näitlejad ning nii mõnelgi korral pani etendus mind mõtlema, kas tantsijad ka töövälises keskkonnas näitlejaoskusi kasutavad. Etendavad perele näiteks kurbust ja rõõmu, mis on samal ajal nii tõetruu kui ka tehislik. Julgen arvata, et töö tuleb nendega koju kaasa ning ühes tööga teinekord ka näitlejameisterlikkus.