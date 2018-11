Milline on hea mälumänguküsimus? Tuletatava vastusega

Rakvere linnavolikogu esimehele Mihkel Juhkamile on mälumäng 90 protsendi ulatuses meelelahutus. “Ilus on rääkida küll, et saan mälumängus osaledes targemaks, aga minu vanuses kipub asi ikka nii olema, et kogutud tarkuseterad on meeles mõne kuu ja on siis jälle läinud,” kõneleb Juhkami. Ta lisab, et see on elu seadus – mis nooremas eas on teadvusesse jõudnud, on paremini meeles, ja mis vanemas eas, see kehvemini.