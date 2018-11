Viru-Nigula vald paneb Aseri müüki  

Viru-Nigula tahab maha müüa Aseri valla, mis neile viimase haldusreformi ajal vägivaldselt külge poogiti. “Aserist pole nagunii mingit tolku, ainult kulud,” lausus Viru-Nigula vallavana Eigar. “Äkki keegi oskab sellega midagi mõistlikku peale hakata ja võtab ära? Isegi teed on seal nii kitsad, et ma ei mahu oma bemmiga sõitma.”

Hinnast Eigar rääkida ei tahtnud. “Vaatame ostjale näkku,” andis ta siiski vihje. “Kui mõni kaevur ostab endale suvilakrundiks, siis me loomulikult mitut nahka temalt ei koori. Kui Jaanus Rahumägi või Oleg Gross avaldavad ostusoovi, siis kindlasti küsime kõrgemat hinda, sest eestlane peab selja sirgu lööma ja mitte vinguma, et asjad on kallid. Kui raha on, siis luhvtita seda ka!” Eigar ei välistanud ka vahetusdiili. “Üks võimalus on kommide vastu. Sellisel juhul muudan oma varasemat otsust ja luban jõuluvanal komme viia ka nendele meie valla lastele, kelle isa on rikas.”