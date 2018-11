Katuseraha pudeneb tänavu lahkesti  

Isamaa on oma paketti kirja pannud 6000 eurot Tapa vallavalitsusele lasteaia Vikerkaar õueala korrastamiseks ja niisama suure summa MTÜ-le Kadrina Maanaiste Selts leivaahju soetamiseks. Vinni vallavalitsus peaks Isamaalt saama 12 000 eurot Laekvere rahvamaja lasketiiru ehitamiseks, MTÜ Rakvere Võrkpalliklubi 10 000 eurot tegevustoetuseks, Kadrina vallavalitsus samuti 10 000 eurot Kadrina vabaõhu jõulinnaku rajamiseks ja EELK Rakvere Kolmainu kogudus 11 000 eurot kiriku peaukse restaureerimiseks.

Keskerakond tahab toetada Kadila Naisseltsi 10 000 euroga, see summa on mõeldud väliköögi rajamiseks ning raamatukogu-noortemaja fassaadi remondiks ja inventari soetamiseks. Sama palju on keskerakonnal pakkuda MTÜ-le Kehala võistlusradade ehitamiseks ja MTÜ-le Meie Kiltsi hoone renoveerimiseks.